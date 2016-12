Kong Harald: – Litt uvirkelig å bli 80

Både kong Harald og dronning Sonja fyller 80 år i 2017. Det er litt uvirkelig, sier kongen i sin nyttårstale.

– Som så mange eldre har erfart før oss, føler man seg jo sjelden så gammel som tallet tilsier. For oss er det litt uvirkelig, sier kongen i talen som tradisjonen tro ble kringkastet på årets siste dag.

2016 har vært et år preget av blant annet harde fronter og krass retorikk på innvandrings- og asylfeltet. I talen legger kong Harald vekt på at mennesker må ville hverandre vel.

Gode drømmer

– Hvis vi har gode drømmer for hverandre, hvis vi vil hverandre vel – da kan mye magisk skje. Det er godt for oss å bidra til at andre kan ha det bra. Både i nærmiljøet vårt, i Norge og som verdensborgere, sier kongen, som også framholder at kunnskap om kulturell arv bidrar til å gjøre oss helere som mennesker.

– Det er en rikdom som hjelper oss til å kjenne at vi hører til et sted og ikke lever i et vakuum. At vi har blitt påvirket og inspirert av de samme kildene som mennesker som har levd før oss, sier kongen i sin tale.

– Min erfaring er at ved å stå trygg i bevisstheten om egen arv, kan man lettere møte andre med et åpent sinn, sa kongen, som også mintes at i 2016 var det 25 år siden han og dronningen ble signet i Nidarosdomen.

– Det å få Guds velsignelse over gjerningen vår – og å få knele ned der hvor både min far og farfar tidligere hadde mottatt den samme velsignelsen, opplevdes som en stor styrke, sa kongen.

Ønsketre

Årets tale kretset rundt Ønsketreet i Slottsparken, der folk var invitert til å henge opp lapper med sine håp og ønsker for Norge og verden.

– Gjennom hele sommeren blafret folks ønsker i vinden. Stadig flere kom til. Grenene på det gamle treet hang tunge av håpene til barn og voksne, unge og eldre, nordmenn og utenlandske turister, fortalte kongen, som særlig hadde merket seg budskapet på en av lappene: «Jeg ønsker at alle blir litt snillere mot seg selv.»

– Et klokt ønske, mener kongen, som også trakk fram et annet budskap: «Jeg ønsker at vi gjør det trygt for kvinner å bo i Norge – og at vi må få slippe å be om dette flere ganger».

Håp for verden

– Samfunnet vårt skal være trygt for alle. Spesielt må vi arbeide for at de mest sårbare og utsatte beskyttes best mulig, sa kongen, som selv har følgende ønske for Norge, Europa og resten av verden i året som kommer:

– At vi som deler denne jorden, erkjenner at vi først og fremst er medmennesker. At vi klarer å samle oss om å arbeide for en sunnere verden. At vi velger å bekjempe ondt med godt. (©NTB)