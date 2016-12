Skapte ufred på samfunnshuset

En mann i 20-årene var ikke akkurat i julestemning under en fest på samfunnshuset på Snåsa 6. juledag. Politiet fikk melding om at mannen hadde skapt ufred, og slått vakter under den lokale julefesten. Det hele endte med at mannen ble kjørt hjem av politiet, og det vil nå bli opprettet en sak mot ham for ordensforstyrrelse.