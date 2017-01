Nytt år, nye regler

I dag trådte flere nye lover i kraft, samtidig som 40 eksisterende lover ble endret.

De største endringene er i naturskadeerstatningsloven, kassasystemloven, skatteforvaltningsloven, lov om EØS-finanstilsyn, anskaffelsesloven og stortingsgodtgjørelsesloven.

Krever lærlinger

En av de mest interessante endringene er i loven om offentlige anskaffelser. Ifølge en ny forskrift fra 1. januar 2017, plikter det offentlige nå å kreve at leverandører er tilknyttet lærlingeordning og at disse skal delta i leveransen.

Hensikten med den nye forskriften er blant annet å bidra til flere læreplasser for elever i yrkesfaglig utdanning.

Naturskader

Norge har siden 1961 hatt en statlig erstatningsordning for skader som følge av naturulykker. Fra i år hevder Landbruks- og matdepratementet at det skal bli enklere å søke slik erstatning.

I tillegg til ny lov, trår det også i kraft en ny forskrift som skal sikre bedre saksbehandling.

Ordningen skal gjøre det enklere og raskere for skadelidne å søke og få utbetalt erstatning. Alt via et digitalt søknadsskjema.

Takstering gjennom lensmannsskjønn faller bort, og det er nå den skadelidne selv som skal dokumentere omfang og kostnad.

Krever attest

Fra nyttår stilles det krav om politiattest for for helsepersonell som skal yte helse- og omsorgstjenester i kommunene.

- Dette vil gi økt sikkerhet for pasienter, brukere og deres pårørende, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie da forslaget ble lansert i april 2016.

Videre vil tollere komme til å skrive ut flere forenklede forelegg fra 2017, siden man nå har hevet terskelen for å sende tollsaker videre til politiet.

Bøtesatsene øker, og du risikerer nå over 10.000 kroner i bot om du kjører for fort. Generelt øker bøtesatsene på alt, så hold deg i skinnet.

Endrer pendlerfradrag

Du som pendler langt til jobb, får muligens noe mer skattefradrag. Reisefradraget økes med seks øre per kilometer - fra 1,50 til 1,56 kroner.

Samtidig heves innslagspunktet for fradraget fra 16.000 kroner til 22.000 kroner.

Den skattefrie satsen for kjøregodtgjørelse reduseres også med 30 øre per kilometer.

Bankenes boliglånsforskrift endres også, og fra 1. januar begrenses muligheten din til å låne mer enn fem ganger bruttoinntekt.

