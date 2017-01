Rekordutbetaling til KLP-pensjonister

— Det er nå 260.000 personer som mottar en pensjonsytelse fra KLP. Offentlig tjenestepensjon er et viktig gode for ansatte i offentlig sektor, og bidrar til at de kan gå pensjonisttilværelsen trygt i møte, sier informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs i KLP.

De 16,3 milliardene fordeler seg slik (tall fra 2015 i parentes):

Ordinær alderspensjon 9,3 mrd kroner (8,4).

Uførepensjon 2,9 mrd (2,9).

Tidligpensjon inkludert AFP (avtalefestet pensjon) 3,0 mrd (2,7).

Etterlattepensjon 1,1 mrd kroner (1,1).

Antallet personer som mottar en pensjonsytelse fra KLP er nå 260.000 – det er 22.000 flere enn i fjor.

Det er totalt 665.000 personer som har en pensjonsrettighet i KLP, det er 40.000 flere enn ved utgangen av 2015.