Rolig nyttårsnatt

Med 35 loggførte hendelser fra midnatt til morgenkvisten søndag, er politiets operasjonsleder Ole Tuset fornøyd med nordtrønderne.

- Det har vært slik de siste årene. Det er stille rundt midnatt, så våkner festene til i ett-to-tiden. Men det er i hovedsak ordensforstyrrelser, og lite alvorlige saker, sier han.

Hektisk, men snilt

Ifølge Tuset er det gjerne hektisk i jula, men julefeiringen avstedkommer sjelden de mest alvorlige sakene.

- Jeg har fulgt med på en del jule- og nyttårsfeiringer de siste ti årene, og det har vært forholdsvis rolige feiringer lenge.

Denne nyttårsnatta er det meldt om én rakettskade.

Feststøy

Det som oftest dukker opp i politiloggen fra nyttårsnatta er feststøy. Ved flere anledninger må politipatruljene besøke private fester for å tone ned musikk og støy, eller ta en telefon for å be folk gå og legge seg.

- Skal vi se ... Verdal klokka 1.25. I Steinkjer sendte vi fire-fem ungdommer i seng klokka 2.11, klokka 2.21 i Verdal igjen. Så i Steinkjer igjen klokka 2.50, og så til slutt i Kolvereid klokka 6.27, ramser Tuset opp.

I tillegg rykket politiet ut til en bråkete privatfest i Steinkjer klokken 2.12.

- Der var det ganske mange mennesker til stede, og det viste seg at de hadde et to år gammelt barn i boligen. Folket ble sendt hjem, og vi tilkalte barnevernet for å fortsette samtalen med foreldrene.

Slo 16-åring

Politiet i Namsos måtte rett over klokken ett rykke ut til en 16-åring som hadde fått et slag i ansiktet.

- Gutten hadde et lite kutt over øyet, men ingen alvorlig skade. Han ønsket å anmelde forholdet, sier Tuset.

Politet tar kontakt med guttens foreldre for å informere om anmeldelsen. Gutten kjente til gjerningsmannen, som hadde forlatt stedet da politiet kom dit.

Jentekrangel

Klokka 0.41 måtte rykket politiet i Stjørdal ut til en oppskjørtet dame, som slet med å forklare seg på telefon. Vel fremme ble det klart at hun og venninnene hadde kranglet.

Patruljen ble enige om damene om at de skulle ta oppgjøret i edru tilstand, og kjørte dem hjem.

- Hvor gamle var damene?

- I 50-60-årsalderen ...

Sovnet på trappa

Klokken 6.13 meldte noen om en person som sov på en trapp i Rørvik.

- En patrulje kjørte til stedet ganske raskt, siden det var kaldt. De ristet liv i mannen og kjørte ham hjem. Det var en herre i 60-årene, sier Tuset.

Kjørte pirattaxi

Inderøy ble en 19-åring stanset av en politipatrulje klokken 2.17.

- Vi mistenker at han kjørte pirattaxi, og han hadde en person i bilen som nå er avhørt. Han blir anmeldt for forholdet.

Nervøse hunder

Tradisjon tro skremmer fyrverkeriet en del dyr nyttårsaften. Og mange finner det for godt å stikke av.

- Allerede klokken 18.35 nyttårsaften fikk vi melding om en hittet hund i Henning. Den blir levert Innherred hundepensjonat, og kan hentes der, sier Tuset.

Videre ble det i løpet av natten meldt om noen flere savnede hunder, men de fleste kom ifølge Tuset til rette.

- Totalt har vi vel seks-sju hundemeldinger. Det er en eller to flere enn vanlig, så det er ikke så iille.