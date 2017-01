E6 sør for Snåsa ble stengt etter ulykke

Like etter klokken 15.30 mandag ettermiddag varslet Vegtrafikksentralen om et trafikkuhell på E6 like ved Snåsa.

– Det er redusert framkommelighet på grunn av trafikkuhell ved Vegset på strekningen mellom Steinkjer og Snåsa, melder Vegtrafikksentralen.

Politiets operasjonsleder i Nord-Trøndelag, Ola Tuset, sier at politiet fikk melding om ulykken klokka 14.46 mandag.

– Det var fem personer i de involverte bilene. Politiet og de andre nødetatene kjørte umiddelbart til stedet som skal være mellom Langnes og Oldervika like ved Snåsakroa.

Ifølge Tuset skal det ikke være snakk om alvorlige personskader.

– To av de involverte ble kjørt til lege i Snåsa for kontroll, sier Tuset.

Ulykken skjedde i forbindelse med at bilen som kom nordfra mistet veggrepet på glatt vegbane.

– Denne bilen kom dermed borti en bil som kom sørfra og dette førte videre til at den ene bilen havnet i grøfta, foklarer Tuset.

Klokka 16.15 meldte politiet i Nord-Trøndelag at et av kjøretøyene var ryddet unna vegbanen.

– Den andre bilen står fortsatt i vegbanen og sperrer ett felt. En politibetjent dirigerer trafikken manuelt forbi ulykkesstedet, sier operasjonslederen.

Trønder-Avisa følger saken.