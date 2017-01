Kahoot med over 40 millioner månedlige brukere i 2016

– Vi jobber hardt, og står på som bare søren. Det er utrolig gøy å se hvordan arbeidet alle legger ned begynner å bære frukter, sier gründer og strategidirektør Johan Brand i Kahoot til Dagens Næringsliv.

Idé fra Levanger

Ideen til læringsspillet Kahoot!, som har blitt en kjempehit i klasserom over hele verden, kom fra spillprofessor Alf Inge Wang (44) fra Levanger. Selskapets mål er å gi lærerne virkemidlene som kan gjøre spillbasert læring i klasserommet enklere og lettere tilgjengelig.

– Det skjer magi i klasserommet når man kjører Kahoot! Vi ønsker å endre undervisningen slik den foregår over hele verden. Det er et ekstra verktøy for læreren, forteller gründeren og spillprofessoren fra Levanger.

Kahoot kan vise til et svært fremgangsrikt 2016:

Kahoot har gått fra å ha rundt 25 millioner månedlige brukere ved nyttår i fjor, til å passere 40 millioner månedlige brukere i desember.

I september nådde selskapet 10 millioner ulike, offentlige «kahooter» – navnet på quizene som tilbys via læringsspillet.

I løpet av året hentet selskapet opp mot 85 millioner kroner i en emisjon, der venturecapitalfondene Northzone, Creandum og Microsoft Ventures var med.

Lønnsomhet

2017 blir året de må vise seg investorenes penger verdig, mener eksperter Dagens næringsliv har snakket med.

– Investorene er med så lenge de har tro på selskapet, og et selskap som ikke er på vei mot lønnsomhet, vil slite med sine investorer. Kahoot er et eksempel på selskaper som er inne i en lengre vekstfase, der investorene ser at de har stor markedsandel, mens de må finne en lønnsomhet. Men trolig må man opp i stor skala får å kunne finne den lønnsomheten, og det er en risiko det er verdt å ta, sier daglig leder i foreningen for innovasjonsselskaper, Daniel Ras-Vidal til Dagens Næringsliv.

– Kahoot som læringsverktøy er blitt utrolig populært, men de må leve med presset om å finne en modell som gir lønnsomhet, sier han til avisa.