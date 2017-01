Mangfoldet gjør næringslivet robust

Reiselivet, bygg- og anlegg og tekniske tjenester er de mest optimistiske næringslivslederne ved årsskiftet. De hadde en god utvikling i 2016 og tror den fortsetter inn i 2017.

Bedre i Trøndelag

Bare fem prosent av bedriftene sier de vil si opp ansatte i første kvartal 2017. Bare to prosent vil permittere.

– Det kan tyde på at de største nedbemanningsrundene er unnagjort, sier konstituert regiondirektør i NHO Trøndelag, Jon Uthus.

De mest optimistiske bransjene lover også flere nyansettelser i året som kommer. NHOs undersøkelse stemmer godt overens med Navs bedriftsundersøkelse, som Trønder-Avisa presenterte i mellomjula.

Lite rammet industri

Mens industrien på Vestlandet sliter med oljebremsen, står industriklyngene i Nord-Trøndelag som sterke. 17,5 prosent av verdiskapingen kommer fra industrien. I Trøndelag er spesielt skog-, næringsmiddel og sjømat, teknologi og offshorerelatert industri viktige. Spesielt sjømatnæringen har hatt en sterk utvikling, noe den også vil ha i 2017 med økt markedsadgang til Kina. Bransjen sliter rett og slett med å levere nok fisk til markedet. Det gir meget høye marginer til oppdrettsselskapene.

– Bedriftene melder tilbake at stabile rammebetingelser er viktig for at de kan investere i videre utvikling av bedriftene, sier Uthus.