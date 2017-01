Mer snø i vente og mulig kulderekord

– Det vil komme en del nedbør fram mot onsdag. Kanskje opp mot 20 centimeter, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Vervarslinga på Vestlandet.

All denne nedbøren vil komme som snø de aller fleste steder, kanskje med unntak av kyststrøkene.

Kraftig vind

Lavtrykket som passerer ukas første dager er kraftig og vil bringe med seg en del vind tirsdag kveld og natt til onsdag. Da kan det blåse opp i østlig liten kuling utsatte steder. På kysten i sør nordlig liten eller stiv kuling. Vinden avtar onsdag samtidig som nedbøren avtar.

Kan bli kulderekord

Da vil det også komme et skikkelig temperaturfall. Det er ikke utenkelig at det på de kaldeste stedene i fylket vil bli målt opp mot tjue minusgrader torsdag morgen. I så fall ligger det an til kulderekord for vinteren, da den kaldeste hittil ble målt i Grong 7. november, med 15,2 kalde grader.

På Otterøya kom det 301 liter nedbør per kvadratmeter i desember Dette var likevel ikke nok til å slå rekorden fra 1975.

Fra torsdag ettermiddag vil imidlertid temperaturen på nytt begynne å stige og ligge rundt 0 grader i lavereliggende strøk på dagtid fredag.

Nedbør som regn til helga

Lørdag og søndag stiger temperaturene ytterligere, samtidig som et nytt lavtrykksområdet trekker inn over fylket.

– I denne perioden vil snøgrensa ligge rundt 300 meter, så en må forvente en at nedbøren kommer som regn mange steder i fylket den kommende helgen, sier Granerød.

Kaldere over helga

I langtidsprognosen vil temperaturene igjen falle noe når helgen er over. Det er dermed en god sjanse for at vi nå går inn i en lengre periode med vinterlige forhold.