Rekordmange inn- og utmeldinger av Kirken

Årsstatistikken for Den norske kirke viser at 3.197 personer meldte seg inn i Den norske kirke, mens utmeldingstallet var 41.429. Aldri før har så mange meldt seg ut eller inn i kirken i løpet av ett år, skriver Vårt Land.

– En stor del av forklaringen på de høye tallene er at vi har gjort det enklere både å melde seg ut og inn av kirken, sier direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet til avisen.

Lanserte ny løsning i august

I august 2016 ble det åpnet for ut- og innmelding på internett.

– Vi har tenkt at det har vært fint at folk som har fått et bevisst forhold til at de ikke vil tilhøre vår kirke, melder seg ut. Men vi er i enda større grad glade for dem som er blitt bevisste på at de vil tilhøre Den norske kirke, og derfor melder seg inn, sier kirkerådsdirektøren til avisen.