– Lastebilsjøførens store skrekk

Det var like før klokken 14.00 tirsdag ettermiddag at politiet i Nord-Trøndelag fikk melding om en trafikkulykke på fylkesveg 17 i Beitstad.

Uykken kunne blitt svært alvorlig. En personbil fikk nemlig sleng på langstrekka ved Jådåren gårdsutsalg på fylkesveg 17 da en lastebil kom rett imot.

Dagens helt

– Lastebilsjåføren har blikket langt fremme og ser at personbilen mister kontrollen på det glatte føret. Han bremser, og får lastebilen unna vegbanen. Denne lynraske manøveren gjør at lastebilen og personbilen unngår en kraftig kollisjon. Lastebilsjåføren er rett og slett dagens helt, sier Kjetil Mollan som er operasjonsleder for politiet i Nord-Trøndelag etter ulykken.

Det var Christer Homstad (23) som kjørte lastebilen og blir omtalt som dagens helt av politiet. Til Trønder-Avisa sier han at hendelsen var dramatisk, og at han en halvannen time etter hendelsen fortsatt er «shaky».

Mistet kontrollen

– Jeg kom kjørende fra Namsos, og det var stedvis ekle kjøreforhold. Jeg kjørte etter forholdene, og når føret ikke er all verden er det viktig å følge med på det som skjer, sier Holmstad og forklarer hva som skjedde:

– Midt på langstrekka på Jådåren ser jeg en personbil som får sleng og mister kontrollen på kjøretøyet. Jeg får kastet meg på bremsen og kaster lastebilen i grøfta. Dermed unngår vi så vidt en kraftig kollisjon, men det var virkelig snakk om millisekunder.

Homstad kjører for Postnord og var på veg til terminalen i Steinkjer da ulykken skjedde.

To barn i bilen

– Sjefen kom og hentet meg og det er vel håp om at det vanker en god, varm kopp kaffe på terminalen nå. Vi setter ofså veldig pris på at politiet synligjør at vi yrkessjåfører gjør en god jobb – for denne gangen kunne det gått ille.

I personbilen satt det to barn og to voksne. Lastebilsjåføren var raskt på plass og hjalp dem ut av bilen.

– De var selvsagt redd, men jeg tro ingen av dem var alvorlig skadet, sier Homstad.

Les mer om de vansklige kjøreforholdene i fylket tirsdag morgen:

Utforkjøring ved Bunnpris i Sørlia En bil fikk problemer ned bakken fra Lø til Sørlia og havnet på taket i bunnen av bakken.

Bil snurret rundt og krasjet på E6 Søppelbil hjalp til og dro bil av vegen.

Politibil havnet i grøfta i Steinkjer