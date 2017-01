Politibil havnet i grøfta i Steinkjer

Politiet opplyser at det ikke er personskader som følge av uhellet som skjedde like før klokken 09.00 tirsdag formiddag.

Politipatruljen varslet selv fra om ulykken. De fortalte at de hadde havnet utfor vegen i en sving og krasjet inn i et tre.

– Bilen er ikke kjørbar, men ingen er skadet, forteller operasjonsleder for politiet i Trøndelag, Kjetil Mollan.

Utforkjøring ved Bunnpris i Sørlia En bil fikk problemer ned bakken fra Lø til Sørlia og havnet på taket i bunnen av bakken.

Statens Vegvesen er varslet for å se på blant annet dekkene til politibilen og bilhjelp er tilkalt, sier Mollan.

– Videre har vi varslet fra til jour.havende her også skal vi undersøke saken videre for å se at det ikke er brudd på vegtrafikkloven.

Mollan opplyser at de undersøker denne utforkjøringen på lik linje med alle andre trafikkhendelser.

– Når man havnet utenfor vegen slik som dette er det stort sett føreren som er årsaken til det, fordi man ikke har kjørt etter forholdene. Så må man se på hvor klandreverdig sjåføren kan være.

Politipatruljen har opplyst at utforkjøringen skjedde i sakte fart. De sier at ulykken skjedde i forbindelse med patruljering på Halsetvegen, og ikke under utrykning.