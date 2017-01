Reiser til Oslo for å protestere mot ulvevedtaket

Det sier sauebonde John Gunnar Stormo i Meråker, som reiser til Oslo onsdag for å protestere mot regjeringens stans av den planlagte ulvejakta i Hedmark, etter at statsråd Vidar Helgesen (H) reduserte ulvekvoten under den pågående lisensjakta med 32 dyr.

I strid med anbefalingene

Stikk i strid med anbefalingene fra rovviltnemndene, og et stortingsflertall som har inngått et rovdyrforlik.

– Etter mine betraktninger så berører ikke dette vedtaket bare Østlandet, men hele landet. Får ulvestammen fortsette å vokse fritt, vil vi ha ulv i Meråker også ganske raskt. Det tror jeg det er ingen som ønsker, sier Stormo, som representerer Meråker i aksjonen sammen med åtte andre fra beitenæringa, jaktinteresser og det politiske miljøet i kommunen.

– Dessverre har vi en statsråd som ikke har ryggrad til å stå imot press, som helt opplagt er tilfellet i denne saken, sier Stormo.

Sendte bekymringsmelding

Engasjementet rundt ulvevedtaket har vært stort over hele landet, også internt i regjeringspartiet Høyre.

Nå har de to lokallagene i Inderøy og Verran gått sammen og skrevet ei bekymringsmelding til stortingsgruppa og sentralstyret der de ser med bekymring på den kommende valgkampen som følge av ulvevedtaket.

– Det er ikke alltid enkelt å «selge» politikken til Høyre her ute i distriktene, som i hovedsak er SP og AP dominert land, og det blir neppe enklere all den tid mange av velgerne nå føler at de har blitt bedratt av Høyres statsråd i Klima og Miljødepartementet, skriver de to lokale Høyre-lederne Geir Jostein Ørsjødal i Inderøy og Anders Fredrik Ulvig Kiær i Verran.