To personer til legevakt i Meråker

Ulykken skjedde klokken 08.42 tirsdag morgen. Meldingen inn til politiet var at en person var påkjørt i Meråker sentrum.

Klokken 09.02 skriver politiet på Twitter at det er uklart hva som har skjedd og at det muligens ikke dreier seg om en påkjørsel likevel, men at to personer er fraktet til legevakten.

Trønder-Avisa følger saken.