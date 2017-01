Trafikkulykke på fv. 17 i Beitstad

Like før klokken 14.00 tirsdag ettermiddag meldte politiet i Nord-Trøndelag om en trafikkulykke på fylkesveg 17 ved Jådåren.

– To kjøretøy er involvert. Nødetatene er på veg til stedet, var den første meldingen fra poitiet.

Et kvarter senere meldte politiet at fem personer var involvert i ulykken som skjedde på en rett strekke like ved Jådåren gårdsutsalg.

Ungikk kraftig kollisjon

– Det er snakk om en personbil og lastebil. Personbilen fikk sleng på vanskelig føre, sier politiets operasjonsleder Kjetil Mollan og legger til:

– lastebilsjåførenhar blikket langt fremme og ser at personbilen mister kontrollen på det glatte føret. Han bremser, og får lastebilen unna vegbanen. Denne lynraske manøveren gjør at lastebilen og personbilen unngår en kraftig kollisjont. Lastebilsjåføren er rett og slett dagens helt.

Tre personer ble fraktet til sykehuset etter utforkjøringen. Politiet opplyser at det sannsynligvis ikke vil bli opprettet straffesak etter hendelsen.

Vinterføre

Trafikken på fylkesveg 17 sto rolig en liten stund etter ulykken.

– Trønder-Avisas reporter sier at vegen stedvis er glatt, men at det stort sett er greit vinterføre på fylkesveg 17 etter avkjørselen fra E6 på Asphaugen.

Like før klokka 15.00 var enBilberger er på veg for å rydde unna de involverte kjøretøyene.