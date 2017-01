– Her må det til protest i bygdene i hele landet

– Vedtaket Helgesen gjorde før jul får konsekvens for hele landet. Vi som har slitt med rovdyr over så mange år vet hva dette innebærer. Her må det til massiv protest rundt omkring i bygdene i hele landet, ellers er løpet kjørt, sier sauebonde John Gunnar Stormo utenfor Stortinget onsdag.

Sammen med en gjeng sambygdinger fra Meråker satte han seg på flyet for å vise hva han mener om regjeringens rovdyrpolitikk.

– Dette startet vel ved kjøkkenbordet hjemme hos oss. Jeg satt og leste om ulvevedtaket. Så tok jeg noen telefoner og sendte ut meldinger via beitelaget, og slik ble det, sier han.

For nordtrønderne er aksjonen en sympatiaksjon, men det er også reell frykt for at ulven kan bli et økende problem så langt nord.

– Vi har hatt ulven på besøk vi, og hadde dokumenterte skader av det. Med økende ulvestamme vil det bare utarte seg, sier Stormo.

– Hvilket inntrykk tror du aksjonen gjør?

– Vi må inderlig håpe han klarer å ta til vettet. Det virker som han hører mer på den andre siden enn han gjør på oss. Vedtaket betrakter jeg som en respektløs holdning overfor bygdebefolkningen.