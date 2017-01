Erfaren industrimann er ny sjef i Fosdalen Industrier AS

Den nye sjefen for verkstedbedriften kommer fra en stilling hos Yara på Herøya. Møllersen har hatt en rekke lederjobber innen olje- og gassindustrien. Jobber for Shell, Hydro, Statoil og BP har ført Møllersen både til Asia, Midtøsten, Canada og USA.

Pendlerleilighet i Inderøy

Møllersen stilte opp i egenskap av slitesjef for Shell da Kværner Verdal markerte ferdigstillelsen av det siste av tre kompressorhus for Shell i august 2015. I dag bor Møllersen på Hurum på Østlandet og har kjøpte seg en pendlerleilighet i Inderøy.

Møllersen arbeidet sammen med Bjørnar Skjevik på daværende Aker Verdal på begynnelsen av 80-tallet. Da gruvedrifta i Verran ble lagt ned ble Skjevik hyret inn for å sikre fortsatt sysselsetting for verkstedet ved Fosdalen, og Møllersen var en av fagfolkene han fikk med seg. Allerede på det tidspunktet var teknologi for omdanning av saltvann til ferskvann ett av produktene det ble satset på. Verkstedbedriften i Malm gikk konkurs på begynnelsen av 90-tallet, men reiste seg igjen med lokale eiere. I dag har Fosdalen Industrier store oppdrag for Kværner Verdal.

Aluminium og oppdrett

Møllersen uttaler til Lokalavisa at han ser for seg at selskapet har muligheter for å komme inn på andre markeder, blant annet for aluminiumsindustrien og oppdrettssektoren.

Verran-selskapet RO Solutions AS, som drev med utvikling av teknologi innen vannbehandling, ble fusjonert inn i Fosdalen Industrier i 2014. Denne delen av virksomheten er nå igjen skilt ut i et eget selskap med Terje Skjevik som daglig leder. Skjevik ledet også RO Solutions innen fusjonen med Fosdalen Industrier.