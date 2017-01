Soddboka til Yngve Kvistad er nominert til internasjonal kokebokpris

«Sodd i bøtter og spann» av Yngve Kvistad er nominert til pris i den internasjonale kokebok-konkurransen «Gourmand Cookbook Awards».

Trodde det var svindel

– Jeg fikk et forvarsel her i romjula. Da fikk jeg en epost fra Gourmand, men den var på engelsk og viste til en utdeling i Kina med to linker jeg måtte klikke på, så jeg lot det ligge. Vi utsettes jo for svindelforsøk på epost hele tiden, men så var det likevel noe med innholdet som henviste til soddboka mi, og forlaget og redaktøren sto på kopi. Så jeg sendte dem en epost for å sjekke, sånn for sikkerhets skyld, og det viste seg at det var helt reelt. Da ble det stor stas, sier Kvistad.

Soddets røtter og historie

Han synes at nominasjonen av boka bekrefter premisset for hele prosjektet - soddets internasjonale røtter og nasjonale historie.

– Dette er ganske svært. Ei bok om sodd liksom, som er nasjonal vinner av en fagjury. Det gjør at jeg føler heder og ære, sier Kvistad, som ble overrasket da han var ganske uvitende både om den internasjonale konkurransen og prisen.

Kvistad er nominert i kategorien mathistorie og kulturhistorie nominert.

Om konkurransen

The Gourmand World Cookbook Awards ble etablert i 1995 av Edouard Cointreau. Det er en gratis konkurranse som er åpen for publiserte bøker på alle språk. Prisen har fokus på kokebøker og vinbøker som er laget av selvpubliserte grunnleggere, noe som Edouard Cointreau ser på som det raskest voksende segmentet innen denne typen publisering.

I 2008 deltok bøker fra 102 land i konkurransen. Enkelte omtaler den som «Oscars of foods».

Vinnerne kåres i Kina i mai.

«Perfekt viltkjøtt» av Kirsten Winge av samme forlag, Vigmostad & Bjørke, er også nominert til en pris i samme konkurranse.