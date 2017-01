To nye kommunalsjefer i Snåsa

De to sistenvente blir kommunalsjefer for henholdsvis helse- og omsorg og oppvekst.

To nye hovedutvalg

Samtidig med omorganiseringen i ledelsen er det også opprettet to nye hovedutvalg: Ann Elisabeth Lynum (Ap) skal lede et nytt hovedutvalg for skole, mens Bård Vaag Landsem (Sp) skal lede et nytt hovedutvalg for helse.

Utvalgene får innstillingsrett til kommunestyret, i motsetning til tidligere da alle sakene måtte innom formannskapet.

Går over til tre-nivåmodell

Omorganiseringen betyr at Snåsa kommune forlater en to-nivåmodell der alle enhetsledere rapporter til rådmann til fordel for en trenivåmodell. I den nye trenivåmodellen blir de to kommunalsjefene nærmeste overordnede for lederne av enhetene som sorterer under de politiske hovedutvalgene.

Kommunen arbeider også med å opprette en egen utviklingsenhet som skal omfatte teknisk, næringssjef, kultur og landbruk. Den nye utviklingsenheten får en enhetsleder som skal rapportere direkte til rådmannen, mens formannskapet skal ivareta den politiske behandlingen. Snåsningen skriver at det gjenstår å innplassere enheten for sørsamisk språk og kultur.