Bilselger forsøkt rundlurt av sylfrekk svindler

Tidlig i desember annonserte Petter Strand sin litt tilårskomne BMW 520 på Finn.no. Til å begynne med var det forholdsvis liten interesse for bilen, men lørdag 16. desember ringer det en kjøper som ønsket å kjøpe bilen.

Strand avtalte med den ivrige kjøperen at han skulle komme til Steinkjer stasjon for å vise fram og eventuelt selge bilen.

– På veg fra Inderøy til Steinkjer fikk jeg beskjed fra kjøperen om at han ønsket å kjøpe bilen min, og han spør samtidig om kontonummeret mitt slik at han kan overføre pengene med en gang, forteller Strand.

«Overførte» betalingen

Ved møtet på togstasjonen får kjøper prøve bilen og viser fram en kvittering på at 38.000 kroner er overført til Strands konto.

– Deretter kjørte vi hjem til meg og fylte ut kjøpekontrakt og sendte inn salgsmelding via Vegvesenets digitale tjeneste. Bilen var da overført til kjøpers navn, og han kjørte deretter hjem med bilen.

Alt virket tilsynelatende veldig greit, men de neste dagene skjedde det mye rart som fikk Strand til å reagere.

– Det første jeg egentlig reagerte på var at kjøper ville betale full pris for bilen. Like før han tok kontakt hadde jeg satt bilen ned med 3000,- og jeg mente at han skulle få bilen til den prisen. Men, nei – kjøper ville betale full pris, men vi ble enige om at jeg skulle fylle full tank før han kjørte.

– Dagen etter, altså søndag, ringte kjøper og sa at hans mor var blitt syk, og at han måtte kjøre til Bodø med den nyinnkjøpte BMW'n. En liten stund etterpå ringte han på nytt og sa at han har kjøpt seg enda en bil i Steinkjer, og at han ønsket å sette denne igjen utenfor jobben min mens han etter sigende var i Bodø. Jeg svarte at det var greit, og fikk ett sett med resvervenøkler til bilen han da satte igjen.

Taus kjøper

Mandag morgen kom Strand på jobb hos Mekonomen og så at kjøper hadde vært og byttet bil, og da står Strands gamle BMW utenfor jobben hans igjen.

– Jeg sendte da kjøper en ny melding og lurte på når han skal hente BMW’n igjen. Tirsdag, svarte kjøper.

Men tirsdag ble ikke bilen hentet, og fortsatt hadde ikke pengene for bilen dukket opp på kontoen til Strand. Det største problemet var akkurat da at bilen sto registret med kjøper som eier.

– Jeg hadde jo sett kvitteringen på at pengene var overført, så jeg tenkte i det lengste at det var litt sendrektighet i systemet. Tirsdag kveld ante jeg at det var ugler i mosen og gjorde et forsøk på å få tak i kjøper på telefon. Men det viste seg å bli veldig vanskelig.

Strand fikk ikke tak i selger hverken påfølgende tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag eller søndag.

– Jeg hadde på det tidspunktet funnet ut at kjøper har minst tre forskjellige telefonnummer, og at adressen han ga til meg er fiktiv. Det eneste sporet jeg finner etter kjøper er på en adresse på en campingplass på Møre. Jeg tok kontakt med campingplassen, og da viste det seg at de hadde fått mye post adressert til mannen som de aldri hadde sett.

Anmeldte svindelforsøket

Men Petter Strand ga seg ikke med der. Han kontaktet namsfullmektig og fikk videre beskjed om å anmelde handelen. Som sagt så gjort, men han forsøkte videre å komme i kontakt med kjøper selv.

– Jeg byttet telefon og ringte med skjult identitet. Da tok han plutselig telefonen, og var egentlig ganske samarbeidsvillig. Vi avtalte at jeg skulle få ført bilen tilbake i mitt navn hos Vegvesenet. Jeg tok med meg min far og kjørte sørover og skulle treffe mannen på bensinstasjonen på Værnes.

– Han virket litt nevøs for at jeg hadde med meg noen. Jeg mistenker at han rett og slett var redd for at det var politiet som var med meg. Det var i alle fall en del om og men før han dukket opp.

Kjøper dukket opp og papirene ble ordnet slik at Petter igjen ble eier på bilen. Men i det de kjører ber Petter hans far få med seg registreringsnummeret på bilen kjøper kjørte.

– Denne bilen var registrert på en mann fra Rissa. Jeg tok kontakt med han, og han hadde sendt med billen på akkurat samme måte som jeg hadde gjort. Kvittering for betaling var framlagt og digital salgsmelding ble levert. Han ble ganske stuss da jeg fortalte hva jeg hadde opplevd, sier Strand.

Tilhørende i Sør-Trøndelag

Leif Gundersen, som er etterforsker for politiet i Steinkjer, bekrefter at de har mottatt en anmeldelse fra Petter Strand etter bilhandelen som gikk i vasken.

– Mannen som på ufine måter forøkte å tuske til seg bilen er tilhørende i sørfylket, så vi tok kontakt med politiet i Sør-Trøndelag. Da viste det seg at mannen var anmeldt for en hel del lignende forhold. Blant annet hadde han lurt til seg en bil som han like etterpå hadde solgt til en lokal bilforhandler.

Gundersen sier videre at saken til Strand ble oversendt til Sør-Trøndelag slik at sakene kan samordnes med de andre forholdene. Hos politiet i Sør-Trøndelag blir saken etterforsket av Torgeir Jendum.

– Jeg kan ikke si så veldig mye om denne saken i og med at den fortsatt er under etterforskning. Men jeg kan si så mye at saken er godt i gang, og at det virker som alle de fornærmede skal bli fornøyd med utfallet.

Mange blir lurt

Alle bilene det dreier seg om ligger i et forholdvis lavt prisleie, og at det virker som om svindleren har benyttet seg av godtroende selgere som ikke har ant uråd.

– På et helt generelt grunnlag vil jeg si at alt for mange gambler på at tingene ordner seg ved kjøp og salg. Heldigvis tror de aller fleste godt om folk, men innimellom rusler det noen rever på isen. Et godt råd er bestandig at penger og salgsobjekt bytter hender samtidig. Dette kan gjøres for eksempel ved at selger blir med kjøper i banken og får ordnet med betalingen på stedet.

– Merker dere i politiet en økning i svindelmetoder med handler som avtales og ordnes via internett?

– Svaret på det er dessverre ja. Vi er litt for sløve med å forsikre oss om at handelen går i orden. En gylden regel hvis du ikke gjør jobben godt nok på forhånd er å ikke gamble med mer penger enn du har råd til å tape, sier etterforsker Jendum.