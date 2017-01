Frykter ulv har tatt hundevalpen

Første nyttårsdag mistet Einar Holmvik fra Verdal engelsksetteren Lady (8 mnd.) i Leksdalsfjellet. I det samme området fant den meget fjellvante 81-åringen spor etter det han - med 90 prosent sikkerhet - mener er fra ulv.

Uten spor

Den spreke friluftsmannen har hatt daglige leteturer med scooter i fjellet, i håp om å finne hunden - enten død eller levende - men foreløpig uten hell.

– Det har vært til dels veldig vanskelige leteforhold i fjellet, sier Holmvik til Trønder-Avisa.

På sin facebookside har han daglig oppdatert sine følgere om den foreløpige resultatløse jakten.

Han presiserer overfor Trønder-Avisa at han er på leting etter en hund, ikke etter ulv.

Vil ikke ha letehjelp

Onsdag fikk han laget et scooterspor fra det området hvor han mistet Lady, og ned til parkeringsplassen på Hallemsvollen. Holmvik han klar på at han ikke ønsker at andre folk og hunder leter i området.

– Dersom Lady fortsatt er i live, kan hun komme seg ned langs scootersporet. Da er det en fordel om det ikke er en rekke andre spor i området. Det kan bare forvirre hunden, mener Holmvik.

SNO fikk trøbbel med snø

Statens naturoppsyn (SNO) har også vært i fjellet for å se etter den angivelige ulven som skal ha vært i området, men snøværet gjorde det umulig å verifisere.

– Alle nysnøen gjorde det umulig å dokumentere noen spor, sier rovviltkontakt Oddleiv Aksnes.