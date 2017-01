Helseledelsen er nå komplett

25. november la administrerende direktør Torbjørn Aas i Helse Nord-Trøndelag fram sin nye organisering av de to sykehusene i fylket.

Den gang ble sju av de ti topplederne under Aas presentert, og nå er også de siste helsetoppene på plass. Klas Erik Hagstrøm (50) er ansatt som leder for Klinikk for medisin og rehabilitering, mens Stein Erik Breivikås (41) er ansatt til å lede Senter for virksomhetsstøtte og utvikling. Begge de nye lederne kommer fra Steinkjer.

Fysioterapeut og siviløkonom

Hagstrøm er utdannet fysioterapeut, og har i tillegg master i ledelse og HR-management. Breivikås er utdannet siviløkonom, og kommer fra stillingen som økonomisjef i Finnmarkssykehuset.

Den øvrige foretaksledelsen består, foruten Aa, Hagstrøm og Breivikås av fagsjef Paul Georg Skogen, kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen, Rune Modell (Senter for intern service), Tina B. Eilertsen (Klinikk for kirurgi), Kathinka Meirik (Klinikk for psykisk helsevern og rus), Tore Andersen (Klinikk for kvinne, barn og familie), Sissel M. Hegdal (Klinikk for medisinsk service) og Øystein Sende (Klinikk for prehospitale tjenester).