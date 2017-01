Skapte lang kø på E6 nord for Verdal

Klokken 15.48 meldte politiet i Nord-Trøndelag om at en bil hadde mistet et hjul i svingene ved Bjørga på E6 mellom Røra og Verdal.

– Det er trafikale utfordringer på stedet, opplyste politiet.

Det var lang kø i begge kjøreretninger.

– Vær oppmerksom – bilen står i en litt uoversiktelig sving, sier en T-A-tipser.

Like før klokken 17.00 meldte politiet at bilen var fraktet bort fra vegbanen, og at trafikken igjen går som normalt på E6.