Retten reduserte boten med 35.000 kroner

En bilfører fra midtdelen av fylket ble avslørt med promille i blodet da han var ute på en nattlig kjøretur ved Levanger i fjor høst.

Siktet for promillekjøring

Bilføreren ble pågrepet og tatt med inn for prøvetaking. Her var resultatet 1,1 i promille og mannen fikk inndratt førerkortet og ble siktet for promillekjøring.

Da promilleføreren møtte i Inntrøndelag tingrett kom han med en uforbeholden tilståelse. Aktor ba om at mannen måtte dømmes til betinget fengsel i 18 dager samt en bot på 50.000 kroner.

Reduserte boten

Med bakgrunn i mannens noe reduserte økonomiske evne valgte retten å redusere boten til 15.000 kroner og betinget fengsel i 21 dager. Uten mannens tilståelse måtte vill fengselsstraffen blitt påplusset tre dager.

Mannen ble også fradømt førerretten i 22 måneder og må avlegge full førerprøve hvis han ønsker førerkortet tilbake.