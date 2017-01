Siktet for promille- kjøring i stjålet bil

En mann i 30-årene fra verdalsdistriktet ble lørdag morgen pågrepet etter mistanke om promillekjøring.

Fattet mistanke om promille

– Vi fikk melding om en utforkjøring. Da politipatruljen kom til stedet fattet de raskt mistanke om promillekjøring, sier operasjonsleder Ole Tuset ved Trøndelag politidistrikt.

Alene i bilen

Bilføreren, som var alene i bilen, ble pågrepet og tatt med inn til lensmannskontoret hvor han måtte avlegge prøve.

Vedkommende er siktet for promillekjøring. Politiet fikk melding om utforkjøringen kl. 7.23.

Kl. 8.30 melder politiet at bilen mannen kjørte er meldt stjålet. I tillegg til siktelsen for promillekjøring er bilføreren også mistenkt for biltyveri.