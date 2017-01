Ølstriden med Rema tvinger Mack til oppsigelser

Remas nye satsing på lokale ølbryggerier fører høyst sannsynlig til oppsigelser hos Tromsø-bryggeriet Mack. – Dette blir smertefullt, sier en oppgitt Mack-direktør.

– Situasjonen oppsto rett før jul da vi fikk beskjeden fra Rema om deres nye strategi. Vi har brukt tiden etter det på å begynne å se på tiltak for å redusere kostnadene, sier Mack-direktør Harald Bredrup til NTB.

Bakgrunnen for kostnadskuttene er Remas nye strategi som innebærer en satsing på lokale ølbryggerier i lokalmarkedene. Mack er en av flere leverandører som vil slite med å få hylleplass. Hansa i Bergen og Aass i Drammen rammes på samme måte.

Søndag ble konflikten diskutert på et ekstraordinært styremøte over telefon. I Mack har man ikke tallfestet kostnadskuttene internt, men saken skal drøftes med de 120 ansatte innen 14 dager.

– Det sier seg selv at med en så stor reduksjon som den Rema har skissert, så må vi gå dypt inn i kostnadene våre, sier Bredrup.

– At dette blir smertefullt, er det ingen tvil om, fastslår bryggeridirektøren.

Ingen bestevenn

Allerede mandag reiser han og ledelsen til Oslo for å møte Remas administrerende innkjøpsdirektør Lars Kristian Lindberg. Bredrup har ingen tro på noen løsning.

– Vi må stole på oss selv, få ned kostnader og jobbe med de øvrige aktørene. Vi tror ikke at vi i overskuelig framtid kommer til å være noen bestevenn med Rema etter det som har skjedd, sier Bredrup.

Da Mack i fjor inngikk en helt ny avtale med Rema som innebar at ølet deres skulle selges over hele landet, ikke bare i Nord-Norge, slo Remas nye strategi ned som en bombe et par uker før jul. Skylden legger Bredrup på Remas nye «bestevennavtale» med den danske bryggerigiganten Carlsberg.

– Rema har bundet seg til en treårig avtale med Carlsberg som i sin natur innebærer at de er nødt til å ta vekk et betydelig volum fra regionale produsenter. Når det brukes ord som lokale produkter og spennende produkter, så er det et fint innpakningspapir på en veldig stygg pakke, påpeker Bredrup skarpt.

Liten mygg

Mack-direktøren mener Carlsberg har enorm makt og har fått lov til å få en alt for dominerende posisjon på både brus og øl.

– Det er helt åpenbart at hvis de vil, så kan de skubbe unna hvem som helst. Vi er bare en liten mygg i denne sammenhengen, sier Bredrup.

Lindberg vil ikke kommentere avtalen med Carlsberg, men forsikrer at planen hele tiden har vært at avtalen med Mack skal landes, og at ølet fra verdens nordligste bryggeri også i framtiden kan tilbys i alle deres butikker i Nord-Norge.

– Vårt fokus nå er å komme til enighet med Mack om omfanget for 2017 da de er en viktig leverandør i nord. Jeg er overbevist om at vi kommer fram til en god avtale for begge parter – og for kundene våre, sier Lindberg til NTB.

Prisøkning

Lindberg påpeker overfor Nordlys at innkjøpsprisen på ølet fra Mack er helt avgjørende for om det blir noen avtale. Han sier Macks prisøkning er 10 prosent høyere enn konkurrentenes.

Bredrup avviser på sin side at konflikten dreier seg om uenighet om pris. Remas Carlsberg-avtale skviser dem ut av markedet, gjentar han.

– Vårt høyeste ønske er selvfølgelig å ha et like godt forhold til alle leverandører, men det vil i praksis være et brudd med strategien som Rema allerede har lagt, sier Mack-direktøren.