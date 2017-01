… Og nå kommer regnet til Trøndelag

De fire bilbergerne rundt om i fylket som Trønder-Avisa snakket med søndag morgen melder om en forholdsvis rolig natt til søndag. Og det kan saktens trenges etter ei svært hektisk uke.

– Det er godt med en pust i bakken og litt søvn, men det blir vel hektisk utover søndagen også med regnet som nå kommer, sier bilberger John Egil Reselli i Nord-Trøndelag Bilhjelp.

Brøytebil i grøfta

Den tyngste jobben blant bilbergerne i Nord-Trøndelag natt til søndag, hadde nok Viking Overhallas bilberger Roger, som han vil kalle seg i avisa. En brøytebil hadde kommet for langt utpå kanten i en sving på Fylkesveg342 i Kvelia i Lierne. Bilen endte i grøfta.

– For å få tyngde bak plogen har brøytebilene gjerne grus på lasteplanet. Det hadde denne også, og med flere tonn ekstra på bilen ga vegskuldra etter da bilen kom litt for langt utpå kanten, forteller Bengt Steinar Nordbakk som var på stedet like etter hendelsen.

Arbeidsom berging

Bilberger Roger forteller om en arbeidsom berging. Gravemaskin måtte rekvireres for å få tømt brøytebilen for grus. Utforkjøringen fant sted på formiddagen lørdag og bergingsoperasjonen var ikke fullført før ved 4-tida søndag morgen.

– Vi var der med to bergingsbiler og jobbet hele dagen. Operasjonen gikk bra, det oppsto ingen skade på brøytebilen.

– Solide biler, med andre ord?

– Og skånsom berging, smiler en munter Roger som ble vekket av avisa etter få timers søvn søndag morgen.

Godt med rolig natt

Rogers kollega John Einar Guldbrandsen ved Viking Stjørdal har så langt hatt det han kaller ei rolig helg.

– Det var kun fire-fem berginger på lørdag, noe som er lite i forhold til alle oppdragene tidligere sist uke. Natt til søndag har vært rolig, og det er godt ettersom det var forholdsvis hektisk fredag og hele uka, sier Guldbrandsen.

Bilberger Gøran Karlgård ved Vuku Bilberging i Verdal har også hatt hektiske dager den siste uka.

– Det har vært en rolig lørdag og natt til søndag med bare noen få oppdrag. Det blir mer å gjøre i dag, søndag, når det begynner å regne. Den siste uka har vært en bra når det gjelder oppdrag.

Venter hektisk søndag

Nord-Trøndelag Bilhjelp, som også dekker Flatanger, var ute på bergeoppdrag søndag morgen, både til søndre Egge i Steinkjer og til Levanger.

– De fleste skjønner at det er glatt nå. Vil vel kanskje bli hektisk utover dagen i dag også, med regnet som kommer og legger seg over is og sørpe. Ellers har det vært rolig for vår del både i Steinkjer-området og i Flatanger, sier bilberger Jon Egil Reselli.

Slik blir været i Trøndelag

Slik melder værtjenesten Yr.no været for Trøndelag frem til tirsdag:

Søndag: Sørvest sterk kuling på kysten. Regn, snø over 400-700 meter. Fra i ettermiddag vestlig stiv og til dels sterk kuling på kysten og i fjellet, i kveld frisk bris, liten kuling i nord. Enkelte regnbyger, snøbyger over 500 meter.

Mandag: Minking til sørvest frisk bris på kysten, mandag formiddag dreiende sør og søraust. Litt regn, snø i indre og høyere strøk. Utpå ettermiddagen stort sett oppholdsvær.

Tirsdag: Sørlig bris, frisk bris utsatte steder. Regnbyger, snøbyger i fjellet. For det meste i ytre strøk.