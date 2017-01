Ulve-Høyre: – Ikke rom for mellomløsninger

Den betente striden overskygget andre temaer på Høyres felleskonferanse på Sundvolden Hotel søndag.

– For å skape ro i partiet og kunne snakke om andre saker, hadde det beste vært å få en snarlig avklaring på at ulveforliket skal gjennomføres. Det tror jeg er det eneste som vil kunne skape ro rundt denne saken, sier Unge Høyre-lederen til NTB.

– Her er det ikke rom for mellomløsninger, legger Tonning Riise til.

Striden skyldes miljøminister Vidar Helgesens (H) beslutning rett før jul om å si nei til lisensfelling av 32 ulver i ulvesonen som de regionale rovviltnemndene ville skyte.

– Skjære gjennom

Helgesen varslet før helgen radiomerking av ulv og ga Miljødirektoratet i oppdrag å gjøre en oppdatert, faglig vurdering av ulvens atferd. Det kan åpne for skadeskyting, men spørsmålet er om dette er nok til å roe gemyttene, både i Høyre og på Stortinget.

– Kravet er at ulveforliket gjennomføres. Forventningen er at man leter etter alle mulige måter å kunne gjennomføre forliket på. På et eller annet tidspunkt må man skjære gjennom og finne et politisk rom for å gjøre noe, sier Tonning Riise.

Han frykter ulvestriden blir en symbolsak som ødelegger Høyres troverdighet i Distrikts-Norge.

– Mange i partiet føler at denne saken stjeler oppmerksomhet fra andre saker.

Sterke følelser

Men statsminister Erna Solberg (H) kan ikke love noen snarlig løsning. Hun viser til at radiomerking vil gi bedre oversikt over ulvens atferd og bevegelsesmønster.

Solberg viser til at regjeringen jobber videre med å få lovverket, Stortingets ulveforlik og Norges internasjonale forpliktelser til å henge bedre sammen, men erkjenner at dette tar tid.

– Vi må finne de gode løsningene. Det jobber vi med, sier hun til NTB.

– Også vi ble forbauset over at vi ikke kunne ta ut noe, konstaterer Solberg, med henvisning til at regjeringen ikke har funnet lovhjemmel for lisensfelling.

– Løser ikke problemene

Også utenfor Høyre mener kritikerne, blant dem Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum, at Helgesens tiltak ikke svarer på utfordringene.

– Stortinget ønsker å redusere belastningen for folk som bor i de mest ulvetette områdene. Derfor er det satt et bestandsmål på fire til seks ulveflokker. Nå er man langt over det bestandsmålet. Da må man iverksette denne jakten, sa Vedum til NTB fredag.

Heller ikke Norskog-direktør Arne Rørå er imponert.

– Radiomerking av ulv løser ikke skogeiernes, sauebøndenes og jegernes problemer. Forslaget er svært ressurskrevende og fremstår snarere som en provokasjon enn en løsning, sier han.

Norskog representerer skogeiere som står for 15 prosent av den totale avvirkningen av skog i Norge.