Nyetableringer i Nord-Trøndelag siste uke

Fls Holding As, Verdal: Holdingselskap. Aksjekapital: 30.000 kroner. Styreleder: Frode Lerfald Slettedal.

Sveberg Næringstomt As, Stjørdal: Eiendomsutvikling. Aksjekapital: 500.000 kroner. Styreleder: Per Olav Bjerkli.

Kk Entertainment As, Levanger: Salg av aktiviteter, tjenester og utleie av utstyr, samt deltakelse i andre selskaper i den forbindelse. Aksjekapital: 30.000 kroner. Daglig leder: Kim Olav Johansen. Styreleder: Kjell Anders Rønning Hagen.

Sunvi As, Vikna: Produksjon, handel, lisensiering og finansiering. Aksjekapital: 100.000 kroner. Daglig leder: Bertil Sunde. Styreleder: Karl Johan Sunde.

Kk Drift As, Levanger: Kjøp, salg og utleie av eiendom. Aksjekapital: 160.000 kroner. Daglig leder: Kim Olav Johansen. Styreleder: Kjell Anders Rønning Hagen.

Leve Utvikling As, Levanger: Utvikling, kjøp- salg av fast eiendom. Aksjekapital: 800.000 kroner. Daglig leder: Håvard Aunan. Styreleder: Kari Oddfrid Kvernmo.

Hilde Kyllo, Høylandet: Veiledning i fysisk aktivitet og helsefremmende tiltak, herunder kostholdsveiledning. Helse- og treningsterapeut, treningssenter, samt salg av treningsutstyr og ernæringsprodukter. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Hilde Kyllo.

Bb10 Utvikling As, Verdal: Utvikling, kjøp- salg av fast eiendom. Aksjekapital: 1.300.000 kroner. Daglig leder: Sigbjørn Johnson. Styreleder: Kari Oddfrid Kvernmo.

Elh Holding As, Levanger: Konsulentvirksomhet, forvaltning av fast eiendom, løsøre og verdipapirer. Aksjekapital: 50.000 kroner. Daglig leder og styreleder: Elias L. Holstad.

Exe Of Hell As, Stjørdal: Salg av frisørartikler og annen skjønnhetspleie. Aksjekapital: 30.000 kroner. Daglig leder og styreleder: Hans Tore Holltrø.

Bjørnars Da, Lierne: Musikalsk underholdning og tilhørende aktiviteter. Ansvarlig selskap, delt ansvar.

Strandgata Rørvik As, Vikna: Eie og forvalte fast eiendom og annet løsøre, deltakelse i andre selskap. Aksjekapital: 2.250.000 kroner. Daglig leder og styreleder: Gisle Langli.

Skaga Grendelag Sa, Nærøy: Fremme medlemmenes interesser gjennom å arbeide for et trygt og aktivt miljø i bygda Skage ved å drive lysløypeanlegget på en forsvarlig måte, fremme samarbeid mellom personer og foreninger i bygda, være et aktivt bindeledd mellom kommune og bygd, være en pådriver for trafikksikkerhet i bygda og fremme et godt miljø og trivsel i bygda. Samvirkeforetak. Styreleder: Erling Johannes Wannebo.

Hans Egil Forr, Inderøy: Landbrukstjenester og utleie av bygninger og jordbruksareal. Kjøp og salg av landbruksrelaterte produkter inkl maskiner og utstyr, husdyrhold. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Hans Egil Forr.

Steinkjer Bilutleie As: Utleie av biler, campingvogner og biltilhengere. Aksjekapital: 300.000 kroner. Daglig leder: Trond Landsem. Styreleder: Terje Gausen.