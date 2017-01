HV12-soldat finner ikke sin AG3

Forsvaret har igangsatt en granskningskommisjon i forbindelse med det som er karakterisert som et mulig tap av et Automatgevær 3 (AG-3) ved Trøndelag Heimevernsdistrikt (HV-12).

Det var ved rekvitteringen av personlige våpen under en øvelse høsten 2016 at en av soldatene i HV-12 ikke kunne gjøre rede for sin AG3. Rekvittering er en årlig kontroll der soldatene må gjøre rede for våpen og kvittere våpennummer.

Denne kontrollen utføres gjerne ved den årlige øvelsen. Militærpolitiet er varslet og det samme er Generalinspektøren for Heimevernet.

– Vi sjekker hvert år at absolutt at alle våpen er på plass. Det savnede våpenet er ikke funksjonsdyktig, da tennstempelet er fjernet. Nå avventer vi resultatet av granskningen, sier HV-12s presseoffiser Rune Haarstad, som ikke vil opplyse hvilket HV-område den aktuelle soldaten til hører.