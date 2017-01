Nord får 20 millioner ekstra

Nord universitet fikk tirsdag tildelt 20 millioner ekstra i såkalte SAKS-midler (til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåinger).

– Det er gledelig at regjeringen bidrar med støtte til sammenslåingsprosessen mellom høyskolene og universitetet, sier stortingsrepresentantene Elin Agdestein fra Nord-Trøndelag Høyre og Margunn Ebbesen fra Nordland Høyre.

- Bra regjeringen følger opp

Nord universitet brukte store ressurser før jul, sammen med andre fusjonerte universitet, på å synliggjøre at sammenslåingene ikke har tilført utdanningsinstitusjonene midler som står i stil med kravene de nye universitetene er satt til å fylle.

Regjeringens forslag om å innføre en nytt inntektssystem med virkning fra 1. januar ville ført til at Nord universitet fikk 16,3 millioner kroner mindre.

– Fusjonene har som mål å skape færre og mer solide institusjoner, med sterke fagmiljøer. For å få en vellykket fusjon kreves ikke bare evne og vilje til gjennomføring, men også ressurser. Da er det bra regjeringen følger opp, sier Ebbesen.

Store ambisjoner

Regjeringen har vurdert hver universitetsfusjon og tildelt midler individuelt. Det er store avstander for de sammenslåtte enhetene i Nord universitet, med store ulikheter med tanke på størrelse og antall studenter.

– Dette har regjeringen tatt hensyn til, og når Nord universitet får 20 millioner kroner er det blant de største tildelingene. Selv om utgangspunktet for tildelingen er likebehandling, er jeg fornøyd med at regjeringen har vurdert hver fusjon for seg, sier Elin Agdestein .

Hun sier det blir spennende å følge utviklingen videre, og peker på at både regjeringen og Nord Universitet har store ambisjoner for flaggskipene ved enhetene i Nord-Trøndelag.

– Jeg tenker særlig på de landbruksfaglige tilbudene i Steinkjer, som er ledende nasjonalt, og lpå ærerutdanninga i Levanger, som skal bygges ut til et profesjonsstudium med femårig mastergradsutdanning, sier Agdestein.