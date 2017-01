Rakk ikke å henge opp nye skilt før det smalt

Lastebilen som kjørte inn i jernbaneundergangen i Steinkjer tidlig tirsdag morgen rakk å kjøre seg fast like før det kom opp ny skilting som skal forhindre slike kollisjoner.

Erling Almlid som er arbeidsplanlegger i linje Innherred i Bane NOR sier at ny skilting skal komme på plass allerede denne uka.

Tatt av vinden

Senest i høst ble det motert galger med skilt på begge sider av undergangen som fysisk markerte høyden på jernbaneundergangen.

Almlid sier at stagene til skiltene som ble montert i høst viste seg å være for lange. Det medførte at skiltene ble tatt av vinden og vrengte seg.

Kortere stag

– Nå bygger vi om galgene slik at skiltene blir opphengt i kortere stag. Forhåpentligvis vil dette hindre at skiltene vrenger seg i kraftig vind, sier Almlid.

Les mer: Siden 2004 er det nå registrert 13 ulykker ved undergangen på Sneppen.