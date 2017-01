Syltetøy og saus på vei ut av Rema

Administrerende direktør Trine Lerum Hjellhaug i Lerum bekrefter overfor NRK at deres syltetøy forsvinner fra Rema-butikker landet over. Saften fra samme leverandør skal derimot fortsatt bli å finne.

– Vi mister all leveranse av Lerum syltetøy. Det synes vi er trist og leit. Konkurransen er slik, og vi må bare forholde oss til det og utvikle nye og gode produkter, sier Hjellhaug.

Beskjeden får de samme dag som statsminister Erna Solberg (H) besøker Lerums fabrikkanlegg på Kaupanger i Sogn.

Vraker kjente produkter

Rema 1000 har sagt at kjeden ønsker å knytte seg tettere til noen leverandører og kutte ut andre. Nylig ble det bråk hos ølprodusenten Mack da butikkjeden sa at den ville satse på større butikkplass for lokale ølsorter på bekostning av mer etablerte merker.

Også en rekke andre kjente merkevarer blir borte fra Rema-hyllene framover. Ifølge Aftenposten gjelder dette blant annet Uncle Bens-produkter, sauser fra Knorr, godteri fra Haribo og Ajax rengjøringsspray.

– Hele bestevennstrategien handler om å ta bort like produkter. Det åpner for nye varer, men selvsagt blir det også en debatt om enkelte merkevarer. Antallet tannkremer reduseres for eksempel fra 18 til 14, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum Beyer i Rema til Dagens Næringsliv.

– Ikke politisk

Flere selskaper som får reduserte avtaler med Rema forteller at kundene er frustrerte over at produktene de setter pris på ikke lenger blir å finne hos matvaregiganten. Næringsminister Monica Mæland (H) har merket seg misnøyen, og hun anbefaler folk å bytte butikk dersom de er misfornøyde.

– Jeg forstår at mange er misfornøyde. Det er vi som forbrukere som avgjør om dette er lurt av Rema, og hver av oss må bruke den makten vi har som forbrukere. Vi må handle der vi finner varene vi vil ha, sier Mæland i en epost til NTB.

Hun understreker at Rema står fritt til å velge hvilke leverandører de skal kjøpe varer fra.

– Dette er et kommersielt og ikke et politisk spørsmål, sier hun.

Møter statsråden

Beyer i Rema reagerer på at Mæland uttaler seg om saken.

– Vi føler oss misforstått i debatten. Dette handler faktisk om å gjøre konkurransesituasjonen annerledes. Da føles det veldig spesielt at en statsråd kommenterer og nærmest sier at folk må bytte butikk, sier hun til E24.

Kommunikasjonssjef Trond Viken i Næringsdepartementet opplyser at Mæland skal ha et møte med Rema kommende torsdag.