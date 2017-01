Vi brukte kort 1,78 milliarder ganger i fjor, og nå vil Høyre fjerne kontantene for godt

Nordmenn trakk betalingskort 1,78 milliarder ganger i fjor og betalte varer for 610,9 milliarder kroner med kort.

Det er en økning på 6,8 prosent i antall korttransaksjoner fra 2015, viser tall fra BankAxept og Nets.

Én dag peker seg særlig ut. To dager før julaften var den største handelsdagen.

Ny rekord

– Torsdag 22. desember ble det også satt ny rekord i kortbruk. Aldri før er kortene benyttet så flittig. Bare i løpet av denne dagen ble det gjennomført mer enn 8,1 millioner kortkjøp med en omsetning på nesten 3,6 milliarder kroner, sier pressesjef Stein-Arne Tjore i Nets Norge.

I løpet av desember ble kortene benyttet 167,7 millioner ganger, 5,8 prosent mer enn i desember 2015.

Høyres digitaliseringsutvalg vil fjerne butikkers plikt til å ta imot kontanter innen 2020, for å få en raskere overgang til et samfunn uten mynter og sedler.

– Utvalget har jobbet fram en rekke forslag til hvordan vi skal digitalisere samfunnet. Ett av forslagene er å starte arbeidet med å fase ut kontanter, i første omgang med positive virkemidler – ved å fjerne plikten til å ta imot kontanter, sier stortingsrepresentant Nikolai Astrup til Finansavisen.

Forslaget skal bidra til Høyres mål om et kontantfritt samfunn innen 2030. I helga skal partiets felleskonferanse ta stilling til om forslagene fra digitaliseringsutvalget skal til videre vurdering av landsmøtet. Astrup påpeker at vi beveger oss mot et kontantløst samfunn og mener bedrifters plikt til å ta imot fysiske penger bremser utviklingen.

Valgfrihet

– Hvis vi tar bort den plikten, kan bedrifter som ønsker å ta imot kontanter og som mener at det er hensiktsmessig, fortsatt gjøre det. De bedriftene som ser at det koster mye penger, at det truer sikkerheten til de ansatte, eller er dyrt å administrere, vil kunne fase det ut.

Også andre, som Finans Norge, DNB og Politiets Fellesforbund går inn for et kontantfritt samfunn.

– Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdens første kontantfrie samfunn. At Høyre nå tør ta den debatten er positivt. Kontanter representerer nå en så liten andel av betalingene i samfunnet at vi bør forberede oss på å klare oss uten. Det sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge – som er finansnæringens hovedorganisasjon.

Mer vanlig å betale med kort

Han mener at kontanter får en stadig mindre plass i norsk økonomi ettersom folk betaler stadig oftere med kort. Samtidig gir kontanthåndteringen samfunnet store utgifter..

– Det vil være en stor gevinst å hente dersom vi kutter ut kontantene. Samtidig vil det kunne forebygge problemene vi ser med ran, svart økonomi og kriminalitet, sier Kreutze