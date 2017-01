FM-nettet i Nordland slukket på direkten

– Nå håper jeg ikke noe går galt, sa kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen foran den historiske FM-slokkingen i Nordland.

Det riksdekkende FM-nettet i Nordland ble slukket under en seremoni i Stormen bibliotek i Bodø. Nå må nordlendingene over på DAB for å høre riksdekkende radio. I løpet av året vil samtlige FM-sendere landet over bli slått av, men det vil fortsatt være mulig å høre lokalradio på FM-nettet en rekke steder.

– Det viktige er at publikum oppdaterer stasjonslista for å ta inn de nye kanalene. Jeg er også veldig spent på hvordan folk håndterer bilene sine de neste ukene, sier kringkastingssjefen til NTB.

Først i verden

Norge er først ute i verden med å slokke FM-nettet, og begivenheten i Bodø er omfattet av stor internasjonal interesse. Radiosjefer fra inn- og utland hadde en rolle i seremonien.

– Det er voldsom interesse for det vi gjør. Vi er mest opptatt av hvordan publikum oppfatter dette. Jeg vet at publikum vil bli glad i det nye radiotilbudet, og har forståelse for at det er en jobb som skal gjøres av lytterne når vi nå går over til et digitalt radiotilbud, sier kringkastingssjefen.

Må ha DAB+

Lokalradiostasjoner i Nordland forventer en økt oppslutning etter slukkingen, spesielt fra bilførere som ikke har tatt overgangen til DAB. Alle NRKs kanaler sendes i DAB+ fra onsdag. P4 og Radio Norge sender i DAB i en periode fremover.

For å få inn de riksdekkende kanalene anbefaler Medietilsynet alle å oppdatere sine digitalradioer. De som har en førstegenerasjons DAB-radio (uten pluss), vil kun få inn P4 og Radio Norge av rikskanalene etter 11. januar. For å motta et fullstendig riksdekkende radiotilbud må man enten ha DAB+-radio eller benytte andre digitale plattformer som internettradio, mobil, nettbrett eller TV.

Fakta om slukkingen av FM-nettet

* Dette er timeplanen for stengingen av FM-signalene i 2017, som er en del av overgangen til DAB-radio:

* 11. januar: Nordland

* 8. februar: Trøndelag, Møre og Romsdal (NRK)

* 21. april: Trøndelag, Møre og Romsdal (P4, Radio Norge, lokalradio)

* 26. april: Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland (NRK)

* 16. juni: Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland (P4, Radio Norge, lokalradio)

* 21. juni: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder (NRK)

* 15. september: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder (P4, Radio Norge, lokalradio)

* 20. september: Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus (NRK)

* 8. desember: Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus (P4, Radio Norge, lokalradio)

* 13. desember: Troms, Finnmark

* En del lokalradioer fortsetter med å sende på FM fram til 2022.