Henning-barnehage skaper rabalder etter at de tok med barna på reinslakt

«… Barna syntes første møte med slaktingen var litt rart, men det tok ikke lang tid før dette ble veldig «normalt» og barna var i gang med å rydde både reinsdyrskinn, føtter og hoder! Og heldigvis fikk vi sikret at Rudolf ikke ble slaktet, han var ikke blant de utvalgte:)»

Det skrev Granstubben barnehage i Facebook-innlegget som etter kun 16 timer onsdag morgen var sett av nesten 100.000 personer, snart fått 300 kommentarer, 100 delinger og 900 reaksjoner. Blant kommentarene finner man flere som støtter initiativet, og mener det er bra at barna får se og oppleve hvor maten kommer fra, men også mange som mener at dette er barbariske handlinger som kan traumatisere barna.

Fikk et valg om å være med

Pedagogisk leder i barnehagen, Therese Johnsen, forteller at både barna og foreldrene i forkant av slaktingen fikk et valg om barna skulle være med, og at det var laget et alternativt opplegg for dem som ikke ønsket å delta.

– Det er foreldrene som kjenner barna best, så alle hadde mulighet til å si fra om de ikke ville delta, forklarer Johnsen.

Hun forteller videre at det er et planlagt pedagogisk opplegg rundt reinslaktingen.

– Dette er ikke noe vi bare finner på og så slipper vi det helt fritt. Vi hadde samtaler med barna i forkant av slektningen og forberedte dem på hva som skulle skje og hvorfor, vi snakket med dem underveis og skal snakke enda mer om dette etterpå. Barna som var med synes dette var veldig spennende og ingen reagerte negativt på det, forklarer hun.

Tok av på nett

Daglig leder i Granstubben barnehage, Dag Olav Stølan, forteller at de ikke hadde forventet at dette ville skape såpass kraftige reaksjoner, men at de står for det.

– Dette er ikke første gangen at barna er med på noe slikt. Vi har tidligere vært med på både oppfôring og slakting av en gris, og elgjakt – og det vil vi nok være med på i fremtiden også.

Han forteller også at det i rammeplanen for barnehagene står at man skal lære om samisk kultur, og at reinslaktingen blir med inn i dette opplegget for Granstubben.

– Vi markerer alltid Samefolkets dag, og da spiser vi blant annet finnbiff. Nå vet barna hvor den kommer fra, og vi kommer til å bruke mer tid på dette i tiden fram mot 6. februar.

