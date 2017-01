Jåma hyller barnehagen

Jåma er fra Grong og er leder for Norske Reindriftsamers Landsforbund. På sin Facebook-side takker hun barnehagen i Henning for det de har gjort ved å la barnehagebarna oppleve slakting på nært hold.

Takker lederne

– Jeg vil påstå at Granstubben barnehage er med på å tilføre sine barn en kunnskap som gjør at de får et grunnlag for en bedre forståelse for det reindriftssamiske. I tillegg er det en viktig lærdom å få et innblikk i hvor maten faktisk kommer fra. Tusen takk til daglig leder Dag Olav Stølan og pedagogisk leder Therese Johnsen for at dere underviser om samisk kultur. Dere skal være stolt av å kunne berike barna deres med en kunnskap som få har tilgang til, skriver Ellinor Jåma.

Håper barna får smake

Avslutningsvis skriver hun: Håper dere fikk med dere reinkjøtt hjem sånn at barna får smake på det beste og sunneste kjøttet som finnes! Så vil jeg oppfordre alle skoler og barnehager til å gjøre som Granstubben barnehage, ta barna med på reinslakt!

