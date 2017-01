Nå kommer det to nye fotobokser på E6

Statens vegvesen innfører nå strekningsmåling i Stavsjøfjell- og Væretunnelen på E6 mellom Stjørdal og Trondheim. Målet er å øke trafikksikkerheten ved at farten blir lavere.

Gjennomsnittshastigheten til trafikantene vil bli målt i begge retninger i begge tunnelene. Systemet vil fungere på samme måte som i Helltunnelen, som i dag har strekningsmåling i en retning.

Blir satt i drift i februar

Statens vegvesen vil i løpet av januar 2017 sette opp synlig utstyr for disse målingene. Deretter skal systemene testes og kontrolleres. Strekningsmåling av fart i de to tunnelene vil tidligst bli satt i drift fra midten av februar 2017, skriver Statens vegvesen på sine hjemmesider.

Skilting om strekningsmåling blir gjort synlig når systemene blir satt i drift.

Utbedringstiltak

I påvente av doble tunnelløp har Statens vegvesen de siste årene gjort flere tiltak på strekningen for å ivareta sikkerheten til trafikantene. Strekningsmåling av fart er det siste av disse utbedringstiltakene.

Bakgrunnen for utbedringene som er gjort de siste årene er skjerpede krav i EUs tunnelsikkerhetsforskrift.

Gult lys = for fort

– Innføring av strekningsmåling her har hatt en veldig god effekt, der farten ble lavere enn tidligere og vi fikk et mer riktig fartsnivå i tunnelen, sier Jørgen Bysveen, regional koordinator for automatisk trafikkontroll i Statens vegvesen til adressa.no

Strekningsmåling innebærer beregning av gjennomsnittsfarten mellom de to fotoboksene. Hvis du har kjørt for fort vil det blinke i et gult lys som er plassert 50 meter bak den siste av de to boksene.