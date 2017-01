Venstre faller – Raja vil i regjering

I et internt notat som vil bli diskutert under det to dager lange partiseminaret på Soria Moria hotell i Oslo, argumenterer han for å søke regjeringsmakt nå.

Med tre eller fire statsråder vil Venstre få økt oppmerksomhet, større gjennomslag og stå sterkere foran valget, framholder Raja, som ikke vil kommentere innholdet i notatet overfor NTB.

– Notatet er kun et diskusjonsnotat og er verken et vedtatt dokument eller ment for offentligheten, sier han.

Under sperregrensen

Venstres svake form er en av grunnene til at Raja tenker høyt internt om partiets alternativer. I to landsdekkende meningsmålinger onsdag er Venstre under sperregrensen og de rødgrønne i flertall.

I InFacts januarmåling for VG er oppslutningen om Venstre på 3,2 prosent, ned 1,3 prosentpoeng siden forrige måling.

– Alle borgerlige velgere ser nå hvilken nøkkelposisjon Venstre har i norsk politikk: Når Venstre faller under sperregrensen, er det ikke lenger borgerlig flertall i Stortinget, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til VG.

I NRKs partibarometer får Venstre støtte fra 3,9 prosent av de spurte. 14 prosent av partiets velgere fra 2013 sier de nå ville stemt på Arbeiderpartiet.

En tredje måling onsdag, utført av InFact for Nordlys , gir Senterpartiet en oppslutning på 12,5 prosent i landets tre nordligste fylker. Særlig flokker tidligere Venstre-velgere seg om Senterpartiet i Nord-Norge.

Avviser

Ifølge Dagens Næringsliv er det flere stortingsrepresentanter i Venstre som åpner for regjeringsdeltakelse nå.

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn vil ikke kommentere Rajas notat direkte, men sier til NTB at partiet må åpne opp for ulike vurderinger.

– Det viktigste er å sikre størst mulig innflytelse for Venstre, men jeg har ikke gjort meg opp en mening om hvor vi bør gå videre. Det er det vi skal diskutere framover, sier han.

Venstre-leder Trine Skei Grande er kjent med at krefter i Venstre ønsker å søke regjeringsmakt, men selv avviser hun det kategorisk overfor VG.

– Det er helt uaktuelt for meg å gå i regjering. Vi har ikke åpnet for dette. All erfaring i det siste tilsier at vi ikke er nærmere – snarere tvert imot, sier hun.

Statsminister Erna Solberg (H) er på sin side mer enn villig til å åpne dørene for Venstre, slik samarbeidsavtalen åpner for.

Nytenkning

Skulle Venstre velge å forbli utenfor regjeringen går det fram av Rajas notat at hans foretrukne alternativ er en regjering med Høyre, KrF og Venstre etter valget.

Men Raja lar det skinne igjennom at han ikke tror en slik regjering er særlig sannsynlig. Derfor bør partiet åpne opp for flere alternativer, som å vurdere et samarbeid med Arbeiderpartiet like gjerne som med Frp, mener han.

– Det er mange alternativer. Jeg kommer ikke til å si hva jeg vil konkludere med nå, sier Grande til Dagens Næringsliv.

Venstre-seminaret i Oslo er et intern arrangement for stortingsgruppen og sentralstyret. Til sjuende og sist er det landsmøtet i partiet senere i vår som avgjør hvordan Venstre skal nærme seg spørsmålet om regjeringssamarbeid. (©NTB)