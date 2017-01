Venter høy vannstand i Trøndelag torsdag

Ekstremværet Vidar herjer sør for Stad, men vi slipper ikke helt unna i Trøndelag heller.

OBS-varsel

Meterologisk institutt har sendt ut følgende varsel for Møre og Romsdal og Trøndelag for torsdag:

«Varsel for strekningen Stad til Rørvik: Risiko for høy vannstand, estimert til 60-75 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene, ventes torsdag formiddag. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no»

Det blir høy flo, men i Trøndelag og Møre og Romsdal forventer ikke meteorologene at vannet vil gjøre skade på samme måte som i vest.

Fakta om ekstremvær i Norge

Meteorologisk institutt gir navn til ekstreme værhendelser i Norge. Listen settes opp på forhånd og følger alfabetet. Jente- og guttenavn brukes annenhver gang, og nå åpnes det for forslag fra publikum. Dette er alle ekstremvær varslet siden 2010:

11. januar 2017 – Vidar (ekstremt høy vannstand): Vestlandet sør for Stad.

25. desember 2016 – Urd (vind): Sør-Norge.

29. januar 2016 – Tor (vind): Hedmark, Oppland, Buskerud, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland.

5. desember 2015 – Synne (nedbør): Rogaland, Vest- og Aust-Agder.

1. oktober 2015 – Roar (nedbør): Trøndelag og Nordland.

17. september 2015 – Petra (nedbør): Oppland, Hedmark, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud.

7. februar 2015 – Ole (vind): Trøndelag, Nordland og Troms.

10. januar 2015 – Nina (vind): Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder, Telemark.

30. og 31. desember 2014 – Mons (nedbør): Nord-Trøndelag, Nordland.

9. og 10. august 2014 – Lena (vind): Hordaland, Sogn og Fjordane.

12.-14. mars 2014 – Kyrre (nedbør): Trøndelag, Nordland.

8. mars 2014 – Jorun (vind): Finnmark.

12. desember 2013 – Ivar (vind): Møre og Romsdal, Trøndelag.

16. og 17. november 2013 – Hilde (vind): Trøndelag, Nordland.

21. juli 2013 – Geir (nedbør): Agder, Telemark, Buskerud, Oppland.

6. august 2012 – Frida (nedbør, fare for oversvømmelser og jordras): Vestfold, Buskerud.

3. januar 2012 – Emil (vind): Vest-Agder.

25. desember 2011 – Dagmar (vind, høy vannstand): Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag, Finnmark.

25. desember 2011 – Cato (høy vannstand): Nordland, Troms, Finnmark.

25. november 2011 – Berit (høy vannstand). Kysten fra og med Møre og Romsdal til og med Finnmark.

26. januar 2010 – Ask (vind): Nordland, Troms og Finnmark.

(Kilde: Meteorologisk institutt )