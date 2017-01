Åpner mange mil med rekreasjonsløyper

Formannskapet skal godkjenne endringer og ni nye tilførselsløyper i sitt møte til uka.

Positive erfaringer

De første milene med rekreasjonsløyper ble åpnet i fjellkommunen i fjor, og erfaringene er bare positive. I vinter utvides løypenettet, og flere skal få enklere tilgang til løypene.

– Ser vi på engasjementet rundt rekreasjonsløypene, så er det et veldig viktig tilbud for innbyggerne og hytteeierne i kommunen. Skuterklubben gjør en stor innsats for å legge til rette for rekreasjonskjøring, blant annet med å merke løypene, sier ordfører Bente Estil.

Håper noen stopper i Lierne

Hun håper også at løypenettet etter hvert vil føre til at flere besøker kommunen, og at det er mulig å skape næring av rekreasjonsløypene.

– Vi vet at det er veldig mange som kjører til Sverige for å kjøre snøscooter. Vi håper at noen av dem vil stoppe i Lierne. Det er også næringsaktører som har planer om å legge til rette for dem som benytter disse løypene, sier Estil. De største forandringene i vinter kommer på tilkoblingsløyper inn til hovedtrasseene.