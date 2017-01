Traaseth og hennes trønderske avdelingsdirektør Vigdis Harsvik sparket i gang Trøndelagsmøtet i Stjørdal torsdag.

Der var Traaseth helt tydelig på at trønderne må bli flinkere til å vise fram seg selv.

Hun brukte sitt besøkt ved grunnsteinsnedleggelsen av Biokraft på Skogn som eksempel.

– Her drar jeg til stedet ingen skulle tro at nokon kunne skape, med 2.000 mennesker. Her legger statsråden ned grunnsteinen forverdens største produksjonsanlegg for flytende biogass.

Så kommer han ene og sier litt forsiktig "det er kanskje Nordens største ja". Så spør jeg: "Er det noen større i Europa?". Han svarer "Nei, det er kanskje Europas største". "Finnes det noe tilsvarende i verden, da?". "Nei, det gjør ikke det". Hvorfor sier dere ikke det, da, sa den tydelige direktøren til trønderne i salen.

Vise muskler

Det er viktig å skryte av seg selv, mener hun.

– Dere må vise litt muskler. Dere kan ikke regne med at folk vet hvor Skogn er

Hun mener trøndere er flinke til å vise følelser - når det er snakk om idrettsarrangement.

– Er det noen trønderne kan, er det å ikke vise beskjedenhet på følelser og entusiasme. Dere står og griner når idrettsheltene vinner. Det var ikke noen som sto og grein på grunnsteinsnedleggelsen på Skogn, sa hun fra scenen.

Skape jobber

Det var trolig mest spøk, men budskapet er at man må heie mer på næringslivet.

– Kan dere vise litt mer engasjement og interesse i næringsliv og det å skape bedrifter? For nå må vi skape jobber, sier hun.