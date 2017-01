Drikkevannet i Steinkjer er friskmeldt

Det var for en uke siden at de første klagene kom inn til kommunen på at drikkevannet både luktet og ikke smakte som de skulle. Knut Morten Husby som er enhetsleder for vann og avløp sier at han personlig erfarte dette da han tappet drikkevann hjemme i Stod.

– Vi har fått en telefoner fra abonnenter som har klaget på kvaliteten på drikkevannet. Nå har vi undersøkt dette grundig uten at vi har noen forklaring på hva som er årsaken til at det ble en unormal lukt og smak på vannet. Vi har også hatt en grundig gjennomgang av inntaket og renseanlegget ved Reinsvatnet, og her fungerer alt som det skal.

Husby sier at han likevel har en litt spesiell forklaring på hva som kan være årsaken, uten at det kan belegges i fakta.

– Vi ha registrert noen ganger at det kan skje noe med vannet i forbindelse med store værskifter og kraftige trykkfall, men har ingen forklaring på hvorfor dette eventuelt skjer.