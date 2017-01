Hit går toppturene i 2017

Levanger Idrettsråds tilbud «10 på topp» i Levanger har som målsetting få folk ut av godstolen og ut i Guds frie natur, skriver de på sin hjemmeside.

Tilbudet for 2017 gjelder perioden fra 1. februar til 15. oktober – og omfatter 20 forskjellige topper og steder rundt omkring i Levanger kommune.

3 av disse stedene + 2 i tillegg er lette poster tilgjengelig for rullestol og andre som ønsker å benytte seg av et eget tilbud – for eksempel små barn, pensjonister og andre som føler 10 på topp er litt for krevende.



Enkelte av stedene/toppene er ikke tilgjengelige om vinteren på ski.

Lette turer

1. Kjærlighetsstien Røstad Øvre

2. Bergskorsen Midtiveien

3. Torvmyra

4. Burtjønna

5. Nessestien

6. Langfylttjønna Bukkhaugen

7. Volbekken Bru Stokkvola

Middels

8. Bukkhaugen

9. Stokkvola

10. Skjøtingstua

11. Hegglia

12. Reinsjøen

13. Migtjønna

14. Skogn Vulusjøen

15. Mælastjønna

16. Skalltjønna

17. Bølåskammen

Krevende

18. Reevollen

19. Vollsvollen

20. Skurdalsvola

21. Våttåberget

22. Fjellhov

Dette tilbudet er et samarbeid mellom Idrettsrådet og idrettslagene i kommunen: IL Aasguten, Ronglan IL, Markabygda IL, OK Skøynar, Ekne IL, Skogn IL, Frol IL, Ytterøy IL, Sp.kl. Nessegutten og Bedriftsidrettslaget ved NORD.

Klubbene har ansvaret for en eller flere topper/steder.

Mer informasjon på levangeridrett.no sin hjemmeside.