Kronprinsesse Mette-Marit refser norsk presse

I forbindelse med 20-årsdagen fredag har kronprinsessen skrevet et åpent brev der hun blant annet kritiserer deler av norsk presse.

— Utsatt for press

«De siste par årene har vært preget av en utvikling jeg som mor selvfølgelig gjerne skulle vært foruten. Marius har blitt utsatt for et press fra deler av norsk presse jeg mener ikke er dem verdig», skriver kronprinsessen.

Hun skriver at de stort sett hadde journalister som sto utenfor huset da Marius var liten. «NRK Dagsrevyen fulgte oss når vi lekte i Frognerparken om ettermiddagen. Marius var 3 år. Ikke engang Se og Hør ville finne på å gjøre det mot et barn i dag», skriver kronprinsessen.

Vanskelig å definere

Kongehuset opplyser at Marius Borg Høiby ikke skal ha egne offisielle oppdrag for Kongehuset, kun være til stede når det er naturlig av familiære årsaker.

«På bakgrunn av Marius Borg Høibys ønske om å få leve et liv utenfor offentligheten, vil han ikke lenger ha egne sider på Kongehusets nettsted», skriver kongehuset.

I sitt åpne brev skriver Mette-Marit at Marius har alltid hatt en rolle som har vært vanskelig å definere i det offentlige rom.

«Marius ble et symbol på det uvanlige valget vi gjorde da vi giftet oss, samtidig skal han ikke bære offentlige plikter som sine søsken. Han skal ikke ha en offentlig rolle og er ikke en offentlig person», står det i brevet.

Reiser til utlandet

17. januar flytter Marius til USA for å starte på et studium i økonomi og administrasjon i California. En av årsakene til at han reiser er for å slippe unna norsk presse.

«Derfor velger jeg nå å be deler av norsk mediene la ham få lov til å slippe et fokus han ikke ønsker, når han nå blant annet av den grunn velger å reise til utlandet for å studere», skriver kronprinsessen.

Jeg håper inderlig at de arketypene som ser ut til å prege en liten del av Medie-Norges tolkning av en 20-årings liv får motstand, skriver kronprinsesse Mette-Marit.

— En kjærlighetserklæring

Hoffreporter og kongehusekspert Kjell Arne Totland kaller kronprinsesse Mette-Marits åpne brev i forbindelse med at hennes eldste sønn flytter til USA for en kjærlighetserklæring.

– Jeg er ikke så sikker på om brevet utelukkende er ment som en refs av pressen, jeg ser jo den biten også, men først og fremst tror jeg dette er en kjærlighetserklæring, en hyllest fra en mor til en sønn som nå flyr fra redet, sier hoffreporternestoren Kjell Arne Totland til TV 2.



– Jeg er enig i at brevet inneholder refs, men det meste er en hyllest til Marius som har måttet holde ut det å være en del av hennes familie uten verken å ha en tittel eller en posisjon. Det må ha vært litt vanskelig for ham, sier Totland videre.



Men som medlem av kronprinsfamilien, har Marius Borg Høiby offentlig interesse, mener han.

– Vi må vel også si at Marius selv er en årsak til mye av interessen rundt ham. Han har blant annet vært en flittig bruker av sosiale medier, sier Totland. (NTB)