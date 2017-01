Månen er eldre enn vi trodde

Det konkluderer et amerikansk forskningsteam med.

Det ferskeste estimatet på månens levetid kommer fra et forskningsteam ved University of California (UCLA), som har studert steiner og jord samlet inn etter Apollo 14s månelanding i 1971.

Raffinert metode

Det nye estimatet er at månen ble dannet senest 60 millioner år etter at solsystemet ble født. Tidligere estimater anslo at månen ble dannet alt fra 100 til 200 millioner etter solsystemet.

Månemineralene er datert ved hjelp av geologiens foreløpig mest raffinerte metode, som gjør det mulig estimere med et presisjonsnivå på mellom 0,1 og 1 prosent. De små zirkonfragmentene var på størrelse med et sandkorn.

Full av magi

– Størrelse har ingenting å si, for de inneholder fantastisk informasjon uansett. Månen er full av magi, den er nøkkelen til å forstå hvordan vår fantastiske jord ble dannet og hvordan den utviklet seg, sier Melanie Barboni, som er hovedforfatter av forskningsrapporten.

Dette er den andre måne-studien som blir sluppet på få dager. Mandag lanserte Israelske forskere en teori om at månen kan være et resultat av sammensmeltingen av flere «mini-måner», som et alternativ til teorien om at månen ble dannet etter én kjempekollisjon mellom jorda og en annen planet. (NTB)