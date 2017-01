Nå er det enda enklere å kjøpe og selge bil

I 2015 lanserte de salgsmelding på nett, og fra nå av kan du også betale omregistreringen direkte i den samme tjenesten.

Over 1 million kjøretøyer skifter eier årlig

– Å levere salgsmelding og registrere bilen på nett er den raskeste og tryggeste måten å selge og kjøpe bil på. Det er ikke lenger nødvendig å sende vognkort del 2 i posten eller møte opp på en trafikkstasjon for å få din nye bil lovlig ut på veien, sier seksjonssjef Heidi Øwre i Statens vegvesen i en pressemelding.

I overkant av én million kjøretøy skifter eiere hvert år. Noen bytter bil ofte mens for andre er dette en sjeldnere oppgave.

– Mange er kanskje usikre og vet ikke helt hva de skal gjøre. Papirmølla kan synes voldsom og begreper som salgsmelding og omregistrering kan være ukjent. I nettjenesten vår blir du ledet gjennom prosessen steg for steg. På få minutter kan du stå med et midlertidig vognkort i hånda, og den nye bilen din er fiks ferdig registrert og lovlig å kjøre, forklarer Øwre.

Bestille førerkort

I tillegg til å levere salgsmelding kan du blant annet melde tapt vognkort, tapt førerkort, bestille time til oppkjøring og finne kjøretøyopplysninger på nettet.

– Vi ønsker at brukerne våre skal få utført oppgavene sine digitalt. Det er enklere for dem og mer effektivt for oss. De tjenestene vi har er blitt godt tatt imot, og vi håper at den forbedrede salgsmeldingen også vil være til nytte for mange, sier Øwre avslutningsvis.