Store planer i Åre

Kabinbanen er over 40 år og er satt opp på et vindutsatt sted. Det har gjort at den enkelte dager i vintersesongen har måttet stå stille. Nå er Kabinbanen klar for renovasjon, og i den anledning har man sett på andre løsninger.

Ny planløsning

Åre kommune og Skistar ser nå på en ny planløsning for hele området. Det er der ideen om en gondol opp til Skutan har kommet opp. De ser på en helt ny plan både for parkering, leiligheter og butikker, samt en rullebane fra Torget. Det er i sammenheng med dette at Skistar nå ser på muligheten for en ny gondol-løsning med to stoppestasjoner før toppen av skianlegget.

– Vi ser på muligheten for å bygge boliger der parkeringen og dalstasjonen er i dag. Om vi ender opp med denne løsningen må Kabinbanens dalstasjon rives. Det viktige nå er at vi gjør dette riktig, sånn at vi ikke forhaster oss. Man bygger bare det her en gang, sier Niclas Sjögren Berg i Skistar til areidag.se.

Bedre kapasitet

Mens kabinbanen kan ta 400-500 personer i timen, kan en gondol ta mellom 3000 og 4000 personer i timen.

– Samtidig med at vi bygger den så ser vi på om det er noen andre heiser som kan tas bort og erstattes med Skutgondolen, sier Sjögren Berg. I den anledning vil Worldcupheisen trolig erstattes, men strekningen den dekker kommer til å bestå. I tillegg ser Skistar på endringer rundt VM6-en og Tusenmetersheisen.

Bergstasjonen skal stå slik den gjør i dag. Stoppestasjonene antar man blir nedenfor VM6-en sin bergstasjon og like ovenfor Tusenmetersheisen sin dalstasjon.

Byggesøknad

Det er sendt inn byggesøknader til Åre kommune om endringene. Et ønskescenario fra Skistar er at det nye området skal stå klart til Alpin-VM i 2019, men det er ingen nødvendighet med tanke på kapasitet. Om det skal være en mulighet, så må arbeidet begynne allerede til sommeren.

Fremdeles er mye uklart og intet er bestemt. Skistar vil ikke si noe om kostnadsrammene.