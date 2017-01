Trondheim lufthavn nådde en milepæl i fjor

1 008 897 passasjerer reiste til og fra utlandet fra Trondheim lufthavn Værnes i fjor. Det går fram av Avinors statistikk. Dette er en økning på 4,3 prosent fra året før.

- Én million utenlandspassasjerer har vært et mål vi har hatt lenge. Vi har nådd en ny milepæl, sier Avinors lufthavndirektør ved Trondheim lufthavn Værnes Lasse Bardal til adressa.no.

Charter-klassiker øker

Rutefly og chartertrafikk til Kanariøyene er noe av det som har vokst mest. Bardal sier til avisen at rutene til Baltikum og Øst-Europa også har gode tall, mens Tyrkia nå er helt ute, på grunn av den ustabile situasjonen i landet.

– København har hatt en liten nedgang etter at SAS la om rutene, Amsterdam vokser. Stocholm har hatt god vekst etter at frekvensen ble doblet og vi fikk morgen og kveldsavganger. Det har virkelig slått an, fortsetter lufthavnsjefen overfor adressa.no.

Samtidig viser han til at situasjonen i luftfarten er litt mer spennende enn før, der blant annet disponeringer selskapene gjør, eller enkelthendelser, kan få stort utslag. Bardal ser imidlertid positivt på det nye året, og forteller at det er spådd at 2017 blir et kanonår for reiselivsnæringen.

Ser vi på innlandstrafikken reiste 3 400 722 til eller fra flyplassen i fjor, noe som er en økning på 0,8 prosent. Totalt sett endte passasjerantallet dermed på 4 709 619, noe som er en økning på 1,5 prosent.

Passasjerrekord på landsbasis

50,8 millioner passasjerer reiste over Avinors flyplasser i 2016, opplyser Avinor i en pressemelding. Det er ny rekord. For Norges hovedflyplass på Gardermoen ble det også rekord i fjor. Her kunne man for første gang notere seg 25 millioner passasjerer.

– Nye ruter til Boston, Miami, Las Vegas, London Stansted og Vilnius har bidratt til veksten, men det har også vært sterk vekst på etablerte ruter som København, Alicante og Stockholm, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor Jasper Spruit i pressemeldingen.