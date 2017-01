United Airlines til Værnes

Flyet lander ca. kl 11.05 (endringer kan komme), og vil stå på oppstillingsplass M5 i ca to timer. Deretter setter flyet kurs for Frankfurt Hahn for videre militært oppdrag. Flyet er en Boeing B747-400, flyet registreringen er for oss enda ukjent, ifølge Evaspotter.net i Stjørdal.

Onsdag denne uken kom de første soldatene med Sun Country Airlines og deres Boeing B737-800. Til sammen utgjør soldatene på Unted- og Sun Country-flyet, de nær 330 soldatene fra US Marines, som skal være utstasjonert på Værnes Garnison i ca. et halvt år. Her skal de trene under norske forhold, og bli bedre kjent med det norske Forsvaret, før de på vårparten skal delta under en større øvelse i Nord-Norge.

Etter det Evaspotter.net kjenner til så skal United Airlines kun ha besøkt Norge med Boeing B747 under OL på Lillehammer i 1994. United har etter det nettstedet vet vært på Værnes før, da med en Boeing B777-200.